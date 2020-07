OM - Jordan Amavi évoque les rumeurs de rachat

Jordan Amavi a évoqué le potentiel rachat de l'Olympique de Marseille au cours de son entretien pour La Provence. Le latéral de 26 ans, arrivé au club en 2017, ne semble pas perturbé par toutes les rumeurs, tout comme le groupe. "C'est Marseille ! Encore une fois, même quand ça va, il se passe toujours quelque chose. Mais nous on se concentre sur la saison, on ne calcule pas trop, on est dans notre cocon, on pense au groupe, on continuera d'avancer, ça ne changera rien à nos objectifs", a-t-il déclaré.