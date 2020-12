OM - Jordan Amavi jette un froid sur une possible prolongation

Jordan Amavi (26 ans) réalise un début de saison plus que satisfaisant au sein de l'Olympique de Marseille. Le latéral gauche arrive pourtant en fin de contrat au mois de juin prochain, lui qui a été transféré définitivement en 2018, mais il ne semble pas inquiété par cette situation. Interrogé, en conférence de presse, sur sa fin de contrat, l'ex-Niçois s'est montré très clair.

"Ma prolongation ? Je n'en parlerai pas. Ça ne me fait pas énormément gamberger. Pour l'instant je suis là, je porte le maillot de l'OM, je défends mes couleurs et c'est tout ce qui m'importe. On verra quand ce sera le moment d'en parler ou qu'il faudra y réfléchir. Je n'en ai pas spécialement parlé avec le coach, si il a confiance en moi je lui rendrai sa confiance tant que je serai là" a-t-il déclaré.