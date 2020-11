OM - Jordan Amavi souhaite faire de cette rencontre face à Nantes un match référence

L'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce samedi contre Nantes (3-1) après sa nouvelle défaite mercredi en Ligue des champions face au FC Porto. Les Marseillais enchainent leur quatrième victoire consécutive en championnat, mais la première en proposant un jeu séduisant. Après la rencontre, Jordan Amavi a tenu a revenir sur la prestation qu'ont réalisée lui et ses coéquipiers.

"C'était un match abouti, tant mieux. Il faut garder ce match comme référence et continuer avec cette envie et cette qualité de jeu. Tout le monde aime l'OM comme ça. Il faut continuer à jouer. Il y a de l'envie, de la qualité et du jeu. C'était important, on se devait de gagner après des performances compliquées en Europe" a déclaré l'arrière gauche de 26 ans au micro de Téléfoot.