OM - Jorge Sampaoli devra attendre avant de diriger les Phocéens

Jorge Sampaoli a officiellement été nommé entraineur de l'Olympique de Marseille ce vendredi soir par un communiqué de Frank McCourt. Mais alors que l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste devrait s'envoler ce week-end du Brésil en direction de la cité phocéenne, le technicien argentin devra faire preuve de patience avant de pouvoir enfin prendre ses fonctions.

En effet, le ministère des Affaires étrangères exige pour tous "les voyageurs de onze ans et plus, une déclaration attestant qu’ils s’engagent sur l’honneur à s’isoler pendant sept jours une fois arrivé en France". Le coach de 59 ans ne prendra donc pas place sur le banc du stade Vélodrome dimanche face à l'OL et ni lors du déplacement à Lille mercredi. Jorge Sampaoli devrait en revanche pouvoir faire ses débuts le dimanche 7 mars lors des 16èmes de finale de la Coupe de France face à l'AS Canétoise.