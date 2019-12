OM - José Anigo garde un oeil sur les espoirs du club

Les informations publiées par L’Équipe ont de quoi inquiéter les supporters et dirigeants marseillais. José Anigo, l’ancien directeur sportif du club phocéen, est devenu responsable international chargé du recrutement pour Nottingham Forest et consultant pour l’Olympiakos. Ce banni de Marseille a pourtant gardé de nombreuses relations, notamment avec les deux anciens joueurs de l’OM Pierre Issa et Salim Arrache. Ce trio en profite pour superviser les jeunes du centre de formation du club olympien.

Ainsi, outre Boubacar Kamara (20 ans), Christopher Rocchia (21 ans) et Isaac Lihadji (17 ans), l’intérêt d’Anigo s’est porté sur des joueurs encore inconnus du public et plus accessibles à l’instar de Richecarde Richard (17 ans), Jorès Rahou (16 ans) et Simon Ngapandouetnbu (16 ans). Ce dernier se serait vu proposer le challenge anglais à Nottingham avant de signer pro à l’OM. Les aspirations d’Anigo poussent les dirigeants à prendre des précautions pour couver leurs pépites. L’intégration des jeunes dans l’équipe première par André Villas-Boas constituera à coup sûr un argument de poids pour convaincre les jeunes que leur futur peut s’écrire à Marseille.