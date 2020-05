OM - José Anigo taille un costard à Vincent Labrune

Directeur sportif de l'OM lors de la saison du titre, en 2009-2010, José Anigo revient sur cette période faste pour le club marseillais dans les colonnes de La Provence. Il évoque notamment le président de l'époque, Jean-Claude Dassier, et en profite pour oser une comparaison peu flatteuse à l'égard de son successeur, Vincent Labrune.

"J’ai beaucoup de respect pour lui parce que contrairement à d’autres, par exemple Vincent Labrune, Jean-Claude est un homme courageux", lâche Anigo, qui avait pourtant été nommé entraîneur par Labrune fin 2013, suite au licenciement d'Elie Baup. "Vincent Labrune a voulu se donner l’image de quelqu’un qui connaissait le football, mais ce n’était pas le cas. Pape Diouf était largement supérieur à lui et Jean-Claude (Dassier) a eu l’honnêteté de dire très vite qu’il ne maîtrisait pas le football. Et qu’on le veuille ou non, ça restera un président qui a gagné."