OM - Kamara : "Toute l'équipe est fatiguée"

À deux jours d'affronter Angers dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve hivernale, le défenseur central ou milieu de terrain de l'OM, Boubacar Kamara, estime que le calendrier resserré de cette fin de saison est épuisant mentalement pour les joueurs.

"Après Rennes c'était dur mentalement et physiquement. Ça c'est ressenti contre Reims. Il faudra vite se relever et aller gagner à Angers .Il faut vite se reconcentrer. Je pense que toute l'équipe est fatiguée. C'est très compliqué, mais ça va se jouer au mental", a-t-il indiqué en conférence de presse, et d'ajouter : "C'est avec la tête qu'on joue. La fatigue est à cause de l'enchaînement des matchs, les voyages, ne pas avoir trop de sommeil... Mais on ne va pas se plaindre, on fait le plus beau métier du monde, dans l'un des plus beaux clubs d'Europe".