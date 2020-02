OM - Kamara évoque sa reconversion en milieu de terrain

Formé au poste de défenseur central au sein de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara évolue depuis plusieurs mois devant la défense, au poste de sentinelle. Déjà utilisé à ce poste par Rudi Garcia par le passé, le Marseillais de naissance a pris une nouvelle dimension sous les ordres d'André Villas-Boas. Dans l'entre-jeu, le trio qu'il forme avec Valentin Rongier et Morgan Sanson est l'un des facteurs majeurs de la réussite olympienne cette saison. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, en vue du déplacement à Nîmes vendredi soir (20h45), Kamara a évoqué sa reconversion à ce poste.

A lire aussi : Kamara rêve de jouer la LDC avec Marseille

"Selon moi je dois encore progresser dans le placement pour plus aider mes coéquipiers. J'ai progressé dans l'autonomie physique, à tenir des matches car on court beaucoup plus au milieu qu'en défense. Je suis même étonné parfois. Milieu et défenseur, c'est différent. Il y a des déplacements plus nombreux alors qu'en défense c'est plus dans la lecture du jeu" a-t-il expliqué.