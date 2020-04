OM - Kamara lève le voile sur ses deux modèles actuels

Régulièrement utilisé au poste de sentinelle cette saison, Boubacar Kamara (20 ans) reste un défenseur dans l'âme. Dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue de Football Professionnel, l'axial de l'Olympique de Marseille a dévoilé le nom de ses deux modèles dans le football actuel.

"En ce moment, j’aime beaucoup Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk. Il s’agit des deux références à mon poste, des joueurs durs, difficiles à passer, avec un bon jeu long et du caractère", a indiqué le numéro 4 des Ciel-et-Blanc (24 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 2 passes décisives).