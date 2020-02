OM - Kamara rêve de jouer la LDC avec Marseille

Présent en conférence de presse ce mercredi avant le déplacement à Nîmes en Ligue 1 (vendredi à 20h45) le jeune défenseur de l'OM Boubacar Kamara en a profité pour rappeler son attachement à Marseille. Il a aussi nié toute volonté de départ et affirmé son souhait de jouer la LDC sous les couleurs de l'OM.

"Pour moi, ce serait un objectif et un rêve de jouer la Ligue des champions, surtout avec l'OM", a-t-il confié. "C'est le club où j'ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au stade Vélodrome, ce serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin. Je pense que tous les joueurs qui contribuent à cette saison et à une éventuelle qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs"