OM - Kokorin a offert ses services au club l'hiver dernier !

Condamné par la justice russe à un an de prison suite à des actes de hooliganisme et pour coups et blessures, Aleksandr Kokorin (28 ans) a été libéré en septembre dernier pour bonne conduite. Dans la foulée, il a signé un contrat avec le Zénit Saint-Pétersbourg, son ancien club. Barré par la rude concurrence qui existe en attaque au sein du club, l'international russe (48 sélections, 12 buts) a été placé sur la liste des transferts l'hiver dernier pour un départ en prêt ou une vente définitive. Pour la chaîne Youtube KraSava, celui qui a passé l'entièreté de sa carrière de footballeur dans son pays natal a révélé qu'il a proposé ses services à l'Olympique de Marseille.

"Le seul club qui était proche de moi c’était Marseille. Je ne pouvais pas quitter le pays avant le 6 décembre. J’étais assigné à résidence. Quand je me suis retrouvé enfin libre, j’ai écrit à André Villas-Boas. Je lui ai dit : 'je suis disponible. Le Zenit n’a pas besoin de moi pour la deuxième partie de la saison. J’aimerais beaucoup vous rejoindre.' Il m’a répondu : 'c’est une super option, mais nous ne pouvons pas payer le transfert pour le moment'" a-t-il expliqué, et de poursuivre : "j’ai appris de mon côté que le Zenit était d’accord pour un transfert définitif ou un prêt. J’ai donc dit à l’OM que l’idéal serait un prêt. Ils ont alors contacté le Zenit. Mais ensuite, ils m’ont dit que le Zenit ne voulait pas me laisser partir là-bas". Finalement, Kokorin est prêté au FK Sotchi jusqu'à la fin de la saison. Un club où il peut côtoyer un ancien marseillais, Adil Rami. L'OM reviendra t-il à la charge l'été prochain pour le Russe ? Affaire à suivre...