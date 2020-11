OM - Kyril Louis-Dreyfus en passe de racheter un club mythique en Angleterre

L'Olympique de Marseille a été durant tout l'été au coeur de différentes rumeurs de rachat, mais c'est finalement l'un de ses actionnaires qui est sur le point de racheter un club anglais. En effet, si Kyril Louis-Dreyfus (qui détient 5% des parts de l'OM) n'a jamais caché son envie d'être propriétaire du club phocéen, il devrait dans les prochains jours être finalement à la tête du mythique club de Sunderland.

Le fils de Margarita et Robert Louis-Dreyfus devrait annoncer dans les 15 prochains jours le rachat de 80% des parts des Black Cats grâce à un consortium d'investisseur selon The Guardian. Un défi de taille pour le jeune garçon de 22 ans, dans un club où les supporters rêvent de quitter la League One (3ème division) et de retrouver la Premier League.