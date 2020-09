OM - L'agent de Payet raconte l'échec de son transfert au PSG

Le 23 août dernier, Dimitri Payet rigolait de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. Un chambrage qui lui avait valu un retour de boomerang de la part de certains supporters parisiens, lui rappelant qu'il avait tout fait pour rejoindre le club de la capitale à l'été 2011, alors qu'il évoluait encore à l'AS St-Etienne. Au micro de Téléfoot, son agent est revenu sur cet épisode et a expliqué les raisons de l'échec du transfert.

"C'était vers le 27 juin 2011 : on discute avec Alain Roche. Il nous dit qu'il n'allait plus être directeur sportif à partir du 30 juin et que ça allait être Leonardo. Comme on n'avait pas parlé avec Leonardo, on s'est dit que ce n'était pas bon", se souvient Jacques-Olivier Auguste, le représentant de Payet. "À partir du moment où le directeur sportif actuel le voulait, mais qu'il n'était là que pour trois jours et qu'on n'avait pas de nouvelles du nouveau directeur sportif... Ce n'était pas la situation la plus 'secure' pour lui et moi non plus." Sans l'arrivée de QSI, Payet aurait donc probablement porté les couleurs du PSG. A l'été 2011, il s'était finalement engagé à Lille, avant de rejoindre l'OM deux ans plus tard.