OM - L'anecdote du combat 'de nains' entre Koné et Valbuena

Dans les colonnes de La Provence, Baky Koné (38 ans) est revenu sur l'état d'esprit qui régnait au sein du vestiaire de l'OM, lorsque l'équipe remportait son 9 ème titre de champion de France en 2010. L'ancien attaquant marseillais (2008-2010) a partagé une sympathique anecdote au sujet d'une dispute avec Mathieu Valbuena (35 ans), qui a visiblement été gérée avec humour par leurs coéquipiers. Il raconte : "une fois lors d'une mise au vert, on s'était un peu chauffés avec Valbuena. Niang et les autres avaient détendu l'atmosphère en disant : 'Les deux nains vont se battre !'"

L'humour avait donc visiblement apaisé le conflit entre les deux hommes de petite taille (1m64 pour Koné et 1m67 pour Valbuena). L'international ivoirien avoue également qu'il se faisait "toujours chambrer par (ses) grands frères Niang, Diawara et Mandanda" et que la "bonne ambiance régnait dans le groupe". Un brin nostalgique, Koné déclare : "on fêtait bien nos victoires dans les vestiaires, on dansait, ça me manque !"