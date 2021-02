OM - L'arrivée de Jorge Sampaoli retardée à cause du protocole sanitaire ?

Jorge Sampaoli devrait sauf retournement de situation devenir le nouvel entraineur de l'Olympique de Marseille. Après avoir trouvé un accord avec la direction marseillaise, le technicien Argentin a publié ce lundi une lettre d'adieu pour les supporters de l'Atlético Mineiro et a prévu de s'envoler pour la cité phocéenne après le match face à Palmeiras dans la nuit de jeudi à vendredi

Si les négociations semblent être bouclées autour d'un contrant jusqu'en juin 2023, l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste pourrait être retardée par le protocole sanitaire. En effet, le gouvernement exige la mise en quarantaine de tous les voyageurs qui proviennent du Brésil. Si l'entraineur de 58 ans et son futur staff travaillent déjà sur le visionnage des rencontres de l'OM et la prise de renseignement sur l'effectif, ils ne devraient pas prendre pouvoir place sur le banc de touche avant le match face au Canet (National 2), le dimanche 7 mars. Du côté du club on indique qu'"un règlement a toujours des exceptions".