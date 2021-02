OM - L'Atlético Mineiro envisage de mettre fin au contrat de Sampaoli !

Convoité depuis un moment par Marseille, Jorge Sampaoli est toujours en poste à l'Atlético Mineiro. Aujourd’hui, le média Globoesporte a livré de nouvelles informations. En effet, le journal brésilien a indiqué que les conversations entre l’OM et Sampaoli se poursuivent et qu’elles sont plus nombreuses ces derniers jours. Néanmoins, aucune offre concrète n’a été faite pour le moment et l’entraîneur veut toujours attendre la fin du championnat pour donner sa décision. Le club brésilien commence sérieusement à s’agacer de cette situation, totalement indécise.

Ainsi, l'Atlético Mineiro n’exclut pas la possibilité de rompre le contrat de son entraîneur, Sampaoli disposant d’une clause libératoire avoisinant les 670 000€. Cependant, Globoesporte précise que les dirigeants brésiliens pourraient proposer un arrangement à l’amiable. Par ailleurs, la presse locale annonce qu'un remplaçant a été choisi. Le nom de Renato Gaucho est sorti récemment.