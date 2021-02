OM - L'avocat d'Henri Bedimo découpe Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt

Quelques jours après la perte de son procès aux Prud'hommes face à l'OM, l'avocat d'Henri Bedimo est sorti du silence dans les colonnes de La Provence. Carlo Alberto Brusa, qui était le conseil de Didier Deschamps lors de son départ du club marseillais en 2012, connait bien l'environnement olympien et n'a pas hésité à dégommer Marseille. "Pour un footballeur, le licenciement est une humiliation. Tu le transfères, tu le prêtes, tu l'échanges, tu résilies son contrat, mais tu ne le licencies pas. Il faut utiliser tous les moyens de négociation pour arriver à une solution ; celle-ci peut échouer, c'est autre chose" a-t-il déclaré.

Mais Maître Brusa a surtout dégommé la gestion du club par Frank McCourt et la direction. "Aujourd'hui, les joueurs de l'OM ont la trouille d'être licenciés. McCourt et la direction n'ont pas pris la mesure de la situation, ou ne veulent pas la prendre. La poursuite d'une exploitation de l'OM par McCourt et Eyraud est quasiment finie". Et forcément, Jacques-Henri Eyraud en prend pour son grade. "Ils ne le pensent pas (que c'est quasiment fini, ndlr) car l'égocentrisme d'Eyraud, qui se considère comme un génie en tout, l'en empêche. Aujourd'hui je ne sais même pas si son chat a envie de recevoir un câlin de sa part".