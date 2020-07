OM - L'énorme bad-buzz provoqué par la nomination du 'head of business' Hugues Ouvrard

L'Olympique de Marseille a officialisé jeudi l'arrivée de son nouveau "head of business", en la personne de Hugues Ouvrard. Comme il est de coutume depuis quelque temps maintenant, certains supporters marseillais se sont immédiatement précipités sur le compte Twitter de l'intéressé, à l'affût d'un post amusant ou tout simplement afin d'en savoir plus sur le personnage. Et ce qu'ils y ont trouvé ne leur ont pas plu du tout.

Supporter parisien assumé, en tout cas jusqu'à sa nomination à l'OM, Ouvrard s'était laissé allé à un tweet insultant envers les Marseillais, à l'issue du Classico d'octobre 2017 où un coup-franc de Cavani avait permis aux champions de France d'égaliser dans le temps additionnel (2-2). "Ces enc... de Marseillais qui font le silence après ce magnifique coup-franc de Cavani...", s'était alors réjoui Ouvrard. Le tweet a évidemment été supprimé dans les heures qui ont suivi le bad-buzz, mais le mal est fait. Dans la nuit, les murs de la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, ont été tagués de messages peu accueillants envers le nouveau dirigeant marseillais.