OM - L'entourage de Florian Thauvin fait des annonces pour son avenir

En fin de contrat en juin 2021 avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin va probablement être au coeur de nombreuses rumeurs de transfert cet été. En effet, après avoir été évalué à plus de 50 millions d'euros par ses dirigeants il y a de ça plusieurs années, l'ailier de 27 ans pourrait finalement partir contre un chèque d'une vingtaine de millions d'euros même si JH Eyraud a scellé son avenir à court terme. Interrogé par Le Phocéen, l'entourage de Florian Thauvin a donné quelques précisions sur le mercato estival du gaucher, et visiblement un départ n'est pas à l'ordre du jour. "À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Pourquoi prendre des risques dans ces conditions, alors que tous les voyants sont au vert pour lui ?" explique l'un de ses proches. "(...) Il suffit qu'il fasse quatre ou cinq grands matches pour éveiller l'intérêt d'un grand club, mais à partir du moment où il va commencer la saison avec l'OM, jouer la Champions League et être libre à partir de janvier, on ne voit pas l'intérêt de partir".

S'il compte rester à Marseille, Thauvin n'envisage pas de prolonger pour le moment. "Il n'est absolument pas question de prolonger en ce moment, confirme son entourage. Déjà parce que le club n'a pas d'argent pour engager ce type d'opération, mais aussi parce qu'il n'y a personne en face pour discuter. Il faut déjà que l'OM trouve son directeur sportif pour cela. Même chose pour le recrutement : Villas-Boas peut avoir des souhaits, mais il faut quelqu'un pour négocier, pour faire les contrats, et ça, c'est un métier. L'OM ne peut pas faire l'impasse là-dessus, même si compte tenu de la longueur du mercato, ils ne sont pas obligés de se précipiter".