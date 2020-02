OM - L'objectif de points fixé par Villas-boas pour les 2 prochains matchs

Alors que l'Olympique de Marseille doit disputer deux matchs de Ligue 1 cette semaine, face à Saint-Etienne (15ème) et Toulouse (20ème), André Villas-Boas nourrit de grandes ambitions. En effet, l'entraîneur portugais veut remporter les deux prochains matchs afin de rester confortablement installé à la deuxième place.

"A Bordeaux, sur l'aspect de la fraîcheur, on était bien. C'était un match disputé qu'on n'a pas gagné mais ce n'était pas une question de fatigue. On est dans un moment intense de la saison. Je veux faire six points sur les deux prochains matchs. Si on fait 4, je suis content" a-t-il déclaré. "Un point à St Etienne peut être positif aussi, mais on se doit de gagner. Plus tôt on prendra des points, je pense 25 ou 30 points pour arriver jusqu'à la C1, mieux ça sera. On verra aussi ce que feront les autres".