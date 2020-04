OM - L'oeil avisé de Nasri sur la situation de Kamara

Après avoir évoqué Kylian Mbappé lors de son interview live pour La chaîne L'Equipe, Samir Nasri a analysé le cas de Boubacar Kamara, le joueur de l'Olympique de Marseille. L'ancien de l'OM a apparemment bien observé les prestations du jeune défenseur de formation (20 ans), qu'il a commenté. "C'est un bon joueur. Il était irrégulier la saison dernière parce qu'il se baladait entre la défense et le milieu de terrain. Là ils l'ont stabilisé au milieu, où il est très bon". Et l'ex-international français avoue d'ailleurs qu'il préfère voir Kamara jouer à son poste de prédilection. "Il lui manque encore cette expérience, ce petit vice et cet impact physique derrière. Parce que pour moi il sera encore meilleur derrière" affirme-t-il.

Nasri a même un avis bien tranché concernant l'avenir de l'espoir marseillais, à qui il "conseille de rester pour acquérir de l'expérience". Il décrit ensuite, ce que la Ligue des Champions pourrait apporter à Kamara. "En jouant la Ligue des Champions avec son club formateur, il va acquérir de l'expérience et il sait que normalement il sera titulaire. Après, il pourra partir". Enfin, l'ancien Gunners avertit le Phocéen en cas de départ pour un club trop huppé : "s'il veut partir maintenant, ce que moi je lui déconseille, il lui faut un club intermédiaire. Pas le top tout de suite il ne jouera pas dans le top".