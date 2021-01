OM - La belle vidéo d'adieu de Kostas Mitroglou

Libéré de son contrat par l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou (32 ans) s'est officiellement engagé avec l'Aris Salonique ce lundi. Arrivé chez les Ciel-et-Blanc en 2017 en provenance du Benfica Lisbonne, contre la coquette somme de 15 millions d'euros, l'attaquant grec n'aura jamais répondu aux attentes sur la Canebière (50 matches toutes compétitions confondues, 16 buts). Mais le désormais ancien joueur marseillais n'est pas rancunier envers le club phocéen et s'est fendu d'une belle vidéo d'adieu, assortie de quelques-uns de ses buts et de jolis mots.

"Un chapitre de plus de ma carrière dans le foot est arrivé à son terme, avec beaucoup de beaux mais aussi de difficiles moments. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m’avoir adopté et accueilli si chaleureusement, et aussi les supporters pour leur soutien. J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France, avec beaucoup d’exigences. Et c’est pour cela que, malgré les dures critiques que j’ai parfois reçues, je n’ai jamais réagi et j’ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur. J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa (Ndlr, en 2018) et qu’on ramène ce titre à Marseille. Du fond de mon cœur, merci pour tout. Continuez d’aimer le club de cette façon unique. Je souhaite au club un énorme succès dans le futur. Allez l’OM", peut-on lire en sous-titre de ladite vidéo.