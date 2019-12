OM - La cote de Sanson grimpe en flèche

Titulaire lors de 18 de ses 19 matchs disputés sous le maillot olympien cette saison, Morgan Sanson (25 ans) a réalisé une première partie d'exercice d'une grande qualité. Inépuisable dans l'entrejeu où sa complémentarité avec Valentin Rongier est indéniable, le natif de Saint-Doulchard a retrouvé son meilleur niveau. Forcément, ses prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment outre Manche. L'été dernier, West Ham était déjà venu aux renseignements à son sujet mais avait été refroidi par les attentes financières très - trop ? - élevées de Jacques-Henri Eyraud (entre 30 et 35M€).

Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2022, Sanson a obtenu un accord verbal de la part de sa direction pour partir l'été prochain. "Il est plus suivi et de manière plus sérieuse" a confié un proche du dossier à La Provence. Le quotidien régional affirme par ailleurs que Everton et Southampton pourraient se manifester, les deux clubs anglais étant à la recherche d'un milieu de terrain avec un profil similaire à celui du marseillais. Pour l'heure, celui qui est surnommé 'Momo' au sein du vestiaire est pleinement concentré sur l'OM. Reste à savoir si une qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison pourrait le pousser à rester une année supplémentaire dans la cité phocéenne...