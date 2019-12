OM - La direction a du pain sur la planche à l'approche de l'échéance de plusieurs contrats

L'Olympique de Marseille est à l'aube d'un possible tournant. Avec sept joueurs de son effectif qui n'auront plus qu'un an de contrat l'été prochain, le club olympien va devoir négocier intelligemment.

A Marseille, deux joueurs seront en fin de contrat à l'issue de la saison : Grégory Sertic (30 ans) et Yohann Pelé (37 ans). Revenu l'été dernier d'un prêt de quelques mois à Zürich, le milieu français n'est pas apparu une seule fois avec le groupe cette saison et devrait partir libre l'été prochain, voire cet hiver si une offre se présente à lui. Concernant le gardien vétéran arrivé au club en 2015, il partira l'été prochain, soit à la retraite, soit à la recherche d'un ultime défi. Toutefois, la priorité n'est pas là pour les dirigeants phocéens. S'ils bénéficient encore d'un peu de temps, ces derniers vont devoir se pencher sur les cas de sept joueurs de l'effectif dont les contrats arriveront à leur terme en juin 2021, soit dans un an une fois l'été arrivé.

Parmi eux, on retrouve plusieurs joueurs clefs, à commencer par Steve Mandanda (34 ans). Revenu en état de grâce cette saison après une cure impressionnante l'été dernier, le gardien français a retrouvé son meilleur niveau et n'est pas étranger à la très bonne première moitié de saison du club (18 matchs de L1, 7 clean sheets). Le champion du monde 2018 a donc prouvé que l'âge n'était pas un problème mais ce facteur entrera forcément en compte au moment des négociations, puisqu'il aura alors 36 ans au moment de la fin de son bail actuel.

Le dossier Thauvin s'annonce le plus délicat

L'autre dossier majeur entre les mains des dirigeants est celui de Florian Thauvin. Blessé depuis plusieurs mois suite à une opération de la cheville, l'ailier olympien devrait être, comme l'a dit André Villas-Boas récemment, la recrue phare du club cet hiver puisque son retour est prévu pour février. Face à la situation, le joueur ne semble pas pressé d'entamer des discussions car il est conscient d'être en position défavorable pour négocier, lui qui devra retrouver le rythme progressivement, avec l'idée dans un coin de sa tête, de disputer l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Du côté du board, une vente de l'Orléanais l'été prochain est envisagée afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre l'été suivant. En revanche, cette position n'est pas fixe et les dirigeants sont évidement ouvert à une prolongation du joueur de 26 ans, à condition d'avoir les moyens financiers nécessaires.

Maxime Lopez, Valère Germain et Jordan Amavi seront eux aussi à un an de la fin de leur bail. Moins utilisé ces dernières semaines en raison de l'émergence de Morgan Sanson et Valentin Rongier au milieu, le joueur formé au club pourrait quitter son nid et rejoindre un club étranger l'été prochain. Lors du précédent mercato estival, il avait notamment été en contact avec le FC Séville. Pour ce qui est de l'avant-centre olympien, son avenir dans la cité phocéenne semble compromis puisque l'OM s'est renseigné au sujet de Boulaye Dia, l'attaquant rémois de 23 ans. Concernant le latéral gauche, ses performances suivent une trajectoire ascendante ces derniers mois, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Enfin, Kostas Mitroglou et Saîf-Eddine Khaoui ne devraient pas être conservés. Pour l'heure, aucune négociation n'a été entamée pour aucun de ces joueurs. Si l'OM venait à réaliser une aussi belle phase retour et obtenait une qualification pour la Ligue des Champions, il ne fait aucun doute que cette donnée influerait grandement sur les pourparlers...