OM - La grosse mise au point de Bouna Sarr sur son mercato

Bouna Sarr s'est livré en longueur, pour La Provence, concernant son mercato. S'il est intéressé par un challenge à l'étranger, le latéral n'est pas pressé de quitter l'OM pour autant...

Du haut de ses 28 ans, Bouna Sarr entame sa sixième saison avec l'Olympique de Marseille. L'attaquant de formation, repositionné en tant que latéral droit sous les ordres de Rudi Garcia, est clairement un membre important de l'effectif ces dernières années, à l'image de ses 32 matchs disputés cette saison avec Villas-Boas. Sous contrat jusqu'en juin 2022 et annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes, le Franco-Guinéen s'est livré concernant son mercato à nos confrères de La Provence.

S'il est "content d'attaquer sa sixième saison à l'OM", Sarr se dit qu'il "faudra voir comment va fonctionner le marché, s'il y a des opportunités" même s'il n'est "pas dans l'obsession de partir". Et pour cause, l'envie de découvrir la Ligue des Champions avec l'OM est très forte : "Pour une fois qu'on joue la LDC, j'ai vraiment envie de la découvrir ici. À côté de ça, j'arrive aussi à un âge où les opportunités se feront plus rares à l'avenir. Il y a beaucoup de paramètres. Dans mon esprit en tout cas, je ne me dis pas que je dois absolument partir. Ça paraît logique que ce ne soit pas cette année après la qualification en LDC."

"Je ne pense pas qu'on puisse m'imposer de partir"

Selon lui, l'OM n'a pas d'intérêt à le pousser dehors, malgré sa belle valeur marchande (environ 10-15 millions d'euros). "Si le club est amené à me dire ça, j'aurais mon mot à dire. Mais à l'instant T, par rapport à notre effectif qui n'est pas très étoffé, je ne pense pas que le club soit en mesure de me dire : 'Bouna, tu dois absolument partir'. Derrière, il faut recruter, ça crée des incertitudes.. Je ne pense pas être dans une mauvaise position à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on puisse m'imposer de partir et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d'être à l'OM."

Malgré un contrat allant jusqu'en 2022, Sarr n'exclut pas de s'inscrire dans la très longue durée à Marseille "Ça pourrait évidemment" commente-t-il. Toutefois, après Metz et Marseille, le latéral a aussi des envies de découverte, notamment de l'étranger. Et l'Espagne l'intéresse tout particulièrement. "Après, tout joueur qui n'a connu qu'un championnat a envie de découvrir une autre culture, un autre football. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte : les opportunités, le timing.. La Liga ? Oui, le football, l'environnement, la mentalité. J'y suis allé souvent pour voir des amis, ou y passer des week-ends, et j'aime bien la mentalité des gens, la culture foot."