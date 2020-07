OM - La mairie favorable à une vente du Stade Vélodrome

À Marseille, le Stade Vélodrome appartient à la ville et l'OM le loue plus de 5M€ par an. L'ancien maire marseillais, Jean-Claude Gaudin a toujours refusé de céder de ce qu'il appelait "les bijoux de famille". Désormais, Benoît Payan, le premier adjoint de la nouvelle maire de Marseille, Michèle Rubirola, insiste pour vendre l'enceinte phocéenne. "Si l'OM est acheteur, vendons-lui le stade. Tous les grands clubs européens ont besoin de leur outil de travail pour se développer", a-t-il martelé lors du dernier conseil municipal dans des propos retranscrits par La Provence. "Plutôt que de dépenser des millions d'euros par an pour le contribuable marseillais, nous aurions tous intérêt à vendre le stade à l'Olympique de Marseille".

Il y a quelques jours l'adjoint a expliqué qu'il souhaitait augmenter le loyer du Vélodrome si l'OM ne voulait pas l'acheter. "Si j'arrive à augmenter le loyer, c'est autant d'impôt des Marseillais en moins. Donc évidemment, c'est ce qu'on va essayer de faire", a-t-il annoncé dans une interview accordée à Gomet. Le club olympien est le gestionnaire unique du stade et pour l'instant Frank McCourt ne semble pas acheteur.