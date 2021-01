OM - La mise à jour d'André Villas-Boas sur Pol Lirola et Kevin Strootman

Présent en conférence de presse à 48 heures du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, André Villas-Boas a évoqué les dernières rumeurs concernant le mercato marseillais. L'entraîneur de l'OM a notamment confirmé la visite médicale de Pol Lirola et parle de Strootman, qui pourrait être convoqué pour la rencontre face au PSG.

"Pol Lirola est en examen médical, on aura peut-être des choses à annoncer d'ici ce soir. Pour Kevin Strootman, on s'échange des documents entre Genoa et l'OM. Si on a pas de nouvelles d'ici à ce soir, il sera convoqué pour le Trophée des champions. Pour la position d'attaquant, on a pas de grande nouvelle, on travaille plusieurs dossiers" a-t-il déclaré.