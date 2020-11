OM - La mise au point d'André Villas-Boas sur la Ligue Europa

Lanterne rouge de son groupe de Ligue des Champions avec zéro point au compteur et aucun but marqué, l'Olympique de Marseille peut encore espéré être reversé en Ligue Europa. Pour André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, son équipe ne le mériterait pas forcément mais jouerait bel et bien cette nouvelle compétition à fond.

Avant le match de Ligue des Champions face au FC Porto (J4), André Villas-Boas, l'entraîneur lusitanien de l'Olympique de Marseille, avait un peu surpris son auditoire en déclarant qu'il ne voulait pas entendre parler de Ligue Europa. De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, à la veille de la réception du FC Nantes (J12 Ligue 1), le technicien portugais a été invité par l'un de nos confrères à préciser ses propos. L’occasion pour "AVB" de confirmer que les Ciel-et-Blanc joueraient bien évidemment le jeu en C3 s'ils venaient à terminer à la troisième place de leur poule.

"Tu as perdu, tu sors"

"Je veux être clair. Quand tu te qualifies à la troisième place après tellement de mauvaises performances, ce n'est pas digne. Il n'y a pas de sens à ça. Pour moi, c'est honteux. Si tu es perdant, tu sors, tu laisses les autres jouer la Ligue Europa et tu ne viens pas les rejoindre. C'est mon avis. La dernière fois qu'il y a eu une réunion d'entraîneurs à l'UEFA, j'ai exprimé cette position. Tu as perdu, tu sors, c'était mon avis", a indiqué André Villas-Boas devant les journalistes, avant de poursuivre ses propos : "Après de telles mauvaises performances, se qualifier avec trois ou quatre points... Mais on la jouera à fond".

Le tacticien portugais a ensuite tenu à apporter d'autres précisions : "Ok, en cas de Ligue Europa, on va la jouer à fond pour notre image, mais on veut être performant en Ligue des Champions. Ce n’est pas comme un trophée pour lequel tu t'es qualifié. Quand c’est le cas, tu as le droit de jouer à fond", a-t-il estimé, et de conclure : "Il vaut mieux sortir, et laisser les autres (Ndlr, qui jouent la compétition depuis le début) la jouer. C’est le prestige de l’OM de jouer cette compétition. C’est ce que je voulais dire, bien sûr que je ne veux pas finir avec zéro point et aucun but marqué".