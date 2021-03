OM - La nouvelle déclaration d'amour d'Alvaro Gonzalez

Arrivé à l'Olympique de Marseille a l'été 2019 en provenance du Villarreal CF, Alvaro Gonzalez (31 ans) est rapidement devenu indispensable aux Ciel-et-Blanc. Sous contrat sur la Canebière jusqu'au 30 juin 2023, le défenseur central espagnol ne se voit pas ailleurs, malgré les récents événements survenus autour du club phocéen. C'est, en tout cas, ce que le numéro 3 olympien a réaffirmé en conférence de presse ce vendredi après-midi.

"Je veux être ici. Je le dis à chaque fois. Je ne sais pas si les choses vont changer, Pablo va travailler avec tout le staff pour faire le meilleur pour l’an prochain. Je veux continuer ici, j’ai un contrat. J’ai parlé avec eux pour rester ici le plus longtemps possible. Je dis toujours ça, c’est clair. Je suis chez moi, je parle un peu le français déjà", a confié Alvaro Gonzalez (1 but et 2 passes décisives en 22 matches de Ligue 1 cette saison).