OM - La nouvelle déclaration d'André Villas-Boas sur son avenir...

André Villas-Boas a évoqué son avenir en conférence de presse. L'entraîneur marseillais, qui fait des miracles à l'OM, n'a pas reçu de nouvelle offre pour prolonger depuis celle qu'il a refusé, il y a quelques temps. Visiblement, cela ne "dépend pas que" de lui.

Après avoir terminé à la deuxième place du championnat la saison passée et donc accroché la Ligue des Champions, André Villas-Boas a réussi un nouvel exploit avec l'OM : battre le PSG. Le technicien portugais a ainsi mis fin à une période de 9 ans sans victoire côté phocéen ce dimanche, avec un succès 1-0 au Parc des Princes.

Ainsi, AVB, en fin de contrat en juin 2021, a un parcours plus que réussi à Marseille et la question de son avenir se pose encore. En effet, le Portugais a refusé une offre de prolongation il y a quelques temps mais il n'a rien reçu depuis. "Mon avenir ? Je ne peux pas répondre à cette question après une seule victoire contre le PSG. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà répondu et ça ne dépend pas que de moi. La première proposition de prolongation a été refusée de ma part car à l'époque le timing émotionnel n'était pas bon pour moi, et je n'ai rien reçu depuis".