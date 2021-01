OM - La potentielle arrivée de Milik ne rassure pas Mamadou Niang

L'Olympique de Marseille traverse une période compliquée en ayant remporté un seul de ses sept derniers matchs. Au-delà des mauvais résultats, les Marseillais ont des difficultés dans le jeu et peinent à enchainer les buts. La faute en partie à Dario Benedetto qui se montre régulièrement très maladroit devant les cages. Alors qu'Arkadiusz Milik est attendu sous peu sur la Canebière pour renforcer l'attaque phocéenne, Mamadou Niang ne pense pas que l'international polonais puisse soigner tous les maux de l'OM.

"Le mal est plus profond, ce n'est pas seulement l'attaquant qui est défaillant en ce moment. Je pense que c'est tout le système offensif, c'est un mal collectif. Offensivement, l'équipe développe mal son jeu. Il n'y a pas assez de mouvement, ni d'efforts consentis. Cela devient difficile. Ils ne se replacent pas toujours assez bien et font donc ensuite beaucoup d'efforts. Les efforts n'étant pas faits ensemble, cela demande à chaque fois de rattraper le mètre de retard, on est à chaque fois moins lucide offensivement" a déclaré l'ancien international sénégalais sur la chaine Téléfoot.