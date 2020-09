OM - La raison pour laquelle Dimitri Payet n'a pas signé au PSG en 2011

On le sait, Dimitri Payet était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2011, lui qui était à l'époque à l'AS Saint-Etienne. Prêt à tout pour rejoindre la capitale, quitte à sécher l'entraînement, le joueur d'aujourd'hui 33 ans n'a finalement pas pu porter le maillot parisien mais s'est finalement engagé avec le LOSC. Son agent, Jacques-Olivier Auguste, a expliqué la raison de ce transfert avorté à Téléfoot.

"C'était vers le 27 juin 2011 : on discute avec Alain Roche. Il nous dit qu'il n'allait plus être directeur sportif à partir du 30 juin et que ça allait être Leonardo. Comme on n'avait pas parlé avec Leonardo, on s'est dit que ce n'était pas bon. (…) À partir du moment où le directeur sportif actuel le voulait, mais qu'il n'était là que pour trois jours et qu'on n'avait pas de nouvelles du nouveau directeur sportif... Ce n'était pas la situation la plus 'secure' pour lui et pour moi non plus", a-t-il déclaré. Deux ans plus tard, soit en 2013, Payet s'est engagé avec l'OM, chez qui il évolue encore aujourd'hui.