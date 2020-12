OM - La réaction à chaud de Villas-Boas après la victoire face à l'Olympiakos

Au micro de RMC Sport, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a analysé le court mais capital succès obtenu par son équipe face à l'Olympiakos Le Pirée (2-1, analyse et notes), ce mardi soir lors de la 5ème journée de la Ligue des Champions. À l'instar de Dimitri Payet quelques petites minutes auparavant, le technicien portugais a surtout tenu à saluer la belle réaction collective de ses troupes.

"Content ? Oui parce qu’on a maîtrisé le jeu, il y a eu la chance de Camara quand ils ont marqué. À la mi-temps, on a dit aux gars de pousser et c’est ce qu’ils ont fait. C’est ça le plus important. Ils ont trouvé la force pour batailler et on a été récompensés. Je suis très heureux pour l'équipe, pour le groupe. (...) On avait besoin de quelque chose. Le premier but de Payet, en Ligue des Champions, a été important", a indiqué le tacticien lusitanien à nos confrères, et de se projeter avec envie sur l'ultime échéance, décisive dans la course à la Ligue Europa. "Malheureusement, on n’a pas marqué ce troisième but pour passer devant Olympiakos mais on jouera à fond le dernier match contre City pour bien finir cette aventure. Maintenant, cela ne dépend plus de nous. On a besoin que Porto fasse au moins un match nul à l’Olympiakos. De toute façon, je suis content, on doit le jouer ce dernier match. Cette victoire va nous donner de la force et de la confiance pour aller jouer à City. Aller à City si on avait perdu ça aurait été horrible", a-t-il conclu.