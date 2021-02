OM - La réaction de Dimitri Payet après le nul face à Lens

Titularisé par Nasser Larguet en tant que milieu gauche, Dimitri Payet n'a pas réussi à offrir la victoire aux Phocéens face à Lens. Si le numéro 10 a participé à la bonne première mi-temps des siens, qui ont mené 2-0 à la pause, il est descendu en régime au même titre que son équipe en seconde mi-temps. Après la rencontre, il a montré quelques regrets concernant la deuxième période.

"On voulait offrir un visage cohérent en montrant de la générosité, il y en a eu ce soir. On a montré de belles choses en première mi-temps, mais la seconde est à revoir, on le paye avec ce point de match nul" a-t-il lâché au micro de Téléfoot La Chaîne.