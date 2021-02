OM - La réaction de Steve Mandanda après le nul à Bordeaux

Quelques minutes après le match nul entre Bordeaux et Marseille (0-0), Steve Mandanda a analysé, à chaud, ce point glané sur la pelouse du Matmut Atlantique. Le portier marseillais préfère se raccrocher "aux petites choses" positives, à savoir la solidité des Phocéens à 9 contre 11.

"Aujourd'hui on a besoin de positif, de se rattacher aux petites choses, aux petits détails. Aujourd'hui, on va retenir le point à 9, où on a fait preuve de solidité. Bordeaux n'a pas eu d'occasions, je reconnais que ce n'était pas un grand match sur le plan technique. On a besoin de positifs, on va retenir ça. Les rouges ? On prend le peu de positif car malheureusement il y a pas mal de choses contre nous. On se met en difficulté nous même aussi car on peut éviter ça" glisse-t-il au micro de Canal+.