OM - La réaction de Villas-Boas après la défaite face au Bayern

L'OM s'est logiquement incliné (1-0) contre le Bayern Munich cet après-midi. Malgré la défaite, André Villas-Boas retient des points positifs de ce match. "On a été bien sur l'aspect défensif, la discipline, la communication de l'équipe et la volonté contre un adversaire déjà prêt pour la Ligue des Champions. Physiquement on était bien présent aussi", a analysé l'entraîneur olympien. "Je remercie les gars ils ont été bien aussi sur les déplacements et la cohésion".

"Évidemment on n'a pas été trop présent offensivement. Ils ont gardé le ballon, ils ont la qualité, ils ont un niveau supérieur sur l’aspect physique", s'est-il justifé. Le Portugais a reconnu que le Bayern a eu la possession du ballon mais il regrette "les deux contres-attaques" mal négociées par ses joueurs. Les prochaines rencontres de l'OM sont face à Montpellier (5/08), Nîmes (09/08) puis Stuttgart (14/08). "AVB" l'a encore répété, pour lui l'objectif est de "gagner contre Saint-Etienne", le 21 août prochain pour la première journée de championnat.