OM - La recette de Villas-Boas pour se mettre le public en poche

Arrivé l'été dernier dans la cité phocéenne, André Villas-Boas (42 ans) a rapidement conquis les - parfois difficiles - fans de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur portugais croit savoir pourquoi. Selon lui, les supporters apprécient l'état d'esprit affiché cette saison par les joueurs des Ciel-et-Blanc, qui respectent "leurs valeurs".

"J'ai été surpris, en bien, par ce stade et cette ferveur. La pression est constante : dans un club de passion comme l'OM, quand les choses vont bien, tout va très bien, quand les choses vont mal, tout va très mal. J'ai bien été reçu, mais je pense que ce qu'apprécient les supporters, c'est qu'on respecte leurs valeurs. On mouille le maillot, on a le courage, l'intensité, l'envie de se transcender. Le mérite revient aux joueurs, parce que le groupe a peu changé, mais chacun s'est transfiguré, individuellement", a indiqué le technicien lusitanien dans les colonnes du quotidien L'Equipe.