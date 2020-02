OM - La remise en question permanente de Sakai

Transféré à l'OM en provenance de Hanovre durant l'été 2016, le latéral droit de 29 ans Hiroki Sakai s'est depuis imposé comme une pièce maîtresse de l'effectif de Marseille. Peu présent dans les médias depuis son arrivé en France, le Japonais s'est pourtant récemment confié durant un entretien pour nos confrères de Brut Officiel, en revenant notamment sur sa manière de gérer la pression et sa volonté de réussir coûte que coûte : "J’ai réalisé mon rêve en jouant en Europe. Maintenant, il s’agit de savoir combien de temps ça va durer. Je sais que je dois obtenir de bons résultats à chaque match. Si je n’ai pas cette détermination ou si je ne fais pas mes preuves, alors je devrais envisager de quitter l’OM et de rentrer au Japon. Je ne suis pas venu ici juste pour faire acte de présence"

Le joueur, sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2022, a ensuite poursuivi: "Je suis venu ici pour réussir. Donc ma devise, c’est réussir ou rentrer chez moi. Il n’y a que ça qui m’importe. Être footballeur, c’est un métier où un jour, tu as l’impression d’être au sommet et le lendemain, tu es tout en bas de l’échelle", a-t-il déclaré. "Si tu fais face à ce genre de difficulté dès ton plus jeune âge alors tu la surmonteras plus tard parce que tu l’auras déjà vécue. Surtout ici à Marseille, la pression est très forte."