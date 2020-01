OM - La réponse du clan Isaac Lihadji

L'Olympique de Marseille durcit le ton pour Isaac Lihadji. En effet, selon les informations de RMC Sport, Andoni Zubizarreta a décidé de rompre les négociations pour le premier contrat professionnel de l'ailier français, âgé de 17 ans. Grand espoir du club, le Phocéen fait tourner en bourrique son club formateur et réclame de forts émoluments pour s'engager avec l'OM.

Alors que les réactions se font très nombreuses sur les réseaux sociaux, le clan Lihadji a réagi sur le site de La Provence. "On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix" a expliqué l'entourage du joueur.