OM - La réponse ferme de Sanson sur son avenir

Lui non plus n'a pas trouvé la solution ce samedi. A domicile, face à Angers, Morgan Sanson et ses coéquipiers n'ont pas réussi à faire tomber le verrou angevin (0-0, analyse et notes) lors de la 21ème journée de Ligue 1. Aussitôt après le match, le milieu marseillais a pourtant été rattrapé par une autre actualité : son avenir proche. A quelques jours de la fin du mercato en France, le milieu olympien est annoncé dans le viseur du Zenit. Interrogé par les journalistes à ce sujet en zone mixte, le natif de Saint-Doulchard a définitivement scellé son avenir.

"Si je vais rester cet hiver ? Aucun doute, je resterai ici jusqu'à la fin de saison. Bien sûr tout le monde veut rester, après c'est vous qui dites que des clubs sont intéressés ou vont faire des offres. Nous, on est tous inscrits dans le projet, on veut tous aller chercher ce qu'on veut à la fin de la saison" a-t-il déclaré en rêvant de Ligue des Champions.