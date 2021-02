OM - La sale soirée de Leonardo Balerdi en stats

Dimanche, l'Olympique de Marseille a accroché Bordeaux à l'extérieur (0-0) pourtant en infériorité numérique après les expulsions en seconde période de Leonardo Balerdi (22 ans) et de Dario Benedetto (30 ans).

Hors sujet, le défenseur argentin a totalement raté son match et les chiffres le prouvent. Selon le statisticien Opta, Balerdi a réalisé 6 fautes, un co-record cette saison sur un match de Ligue 1, a gagné seulement 11% (1/9) de ses duels et a finalement récolté son second carton rouge cette saison, le total le plus important pour un joueur de l'OM lors de cet exercice.