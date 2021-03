OM - Larguet "à la disposition" de Sampaoli

Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim de l'Olympique de Marseille, estime que ses futurs ex-joueurs sauront s'adapter au système mis en place par Jorge Sampaoli, qui s'apprête à lui succéder sur le banc marseillais.

"Je serai à sa disposition pour échanger sur l'état du groupe et la fonction que j'exerce au club au niveau de la formation", a indiqué Nasser Larguet en conférence de presse, et de préciser : "Si quelqu'un m'aiguille, je lui donne les clés et je rentre chez moi au centre de formation".