OM - Larguet avant le Classique : "Il faut faire vibrer les joueurs et ceux qui nous regarderont" (compte-rendu)

Après son nul sur la pelouse du Racing Club de Lens mercredi (2-2), l'Olympique de Marseille prépare le deuxième acte du Classique face au Paris Saint-Germain, dimanche soir (21 heures, Stade Vélodrome). À deux jours de cette affiche qui clôturera la 24ème journée de Ligue 1, Nasser Larguet, l'entraîneur par intérieur des Ciel-et-Blanc, a fait face à la presse. Ses principales déclarations sont à retrouver ci-dessous.

Ses choix tactiques

"On réfléchit à la composition, chaque match a sa vérité, contre Lens on avait des absents au milieu donc il fallait trouver des solutions et les plus aptes étaient des défenseurs centraux comme Kamara et Alvaro".

Son travail depuis mercredi

"Avant Lens, je n'ai pas travaillé avec les joueurs, l'ancienne équipe avait tout préparé, c'était plus un discours de ma part pour les mettre face à leurs responsabilités mais surtout leur donner confiance. Là à l'entrainement on a essayé de régler quelques problèmes récurrents, comme les coups de pieds arrêtés ou la défense sur les centres adverses. (...) Mon état d'esprit est en tout cas le même qu'avec les jeunes. Certes c'est un honneur d'être ici, mais le métier reste le même. J'aborde le match de dimanche comme un match comme les autres. Il faut faire vibrer les joueurs et ceux qui nous regarderont à la télé".

Son staff technique

"Le staff a été composé en urgence, j'ai pris celui de la N2. Avec Anziani et Flachez j'ai la chance d'avoir un ancien attaquant et un ancien défenseur, et après on fait beaucoup d'analyse vidéo pour corriger nos erreurs et aussi souligner les points positifs".

L'ambiance dans le vestiaire

"Les joueurs ont été secoués, il y a eu des événements assez durs, mais je sens chez eux une grande motivation, pas seulement pour le PSG mais pour les matchs des prochaines semaines. Ils sont très focus".

Son profil d'entraîneur

"Je suis un formateur dans l'âme, c'est ce qui m'habite, je n'ai aucune ambition de médiatisation, je veux juste faire mon métier et revenir le plus vite possible avec mes jeunes, sans dénigrer ce que je fais actuellement, car c'est du pur bonheur".

Son retour sur un banc

"Quand j'étais DTN au Maroc j'étais toujours avec les U15 sur le banc, je les ai préparés, je me mettais comme adjoint aussi avec les U17 ou les U20. J'ai aussi dirigé l'équipe nationale du CHAN, mais ça faisait deux ans que je n'étais plus sur le terrain c'est vrai. Après je ne suis jamais loin du terrain au quotidien au centre de formation. Il faut savoir switcher dans sa tête et retrouver les réflexes de numéro 1, mais les joueurs m'ont mis dans de bonnes conditions. (...) Mon interim? Je fais juste ce qui m'a été demandé, d'accompagner l'équipe vers les matchs qui arrivent. Quand le nouveau coach viendra je l'accompagnerai aussi pour qu'il prenne le relais".

L'investissement des joueurs

"J'ai pris mes responsabilités sur la composition d'équipe à Lens. Mon discours a été simple, je leur ai dit que je comprenais leur situation, en leur demandant aussi de prendre leurs responsabilités pour aller chercher un résultat. Collectivement et avec sérénité".

La condition physique des joueurs

"Notre deuxième mi-temps à Lens n'a pas été à la hauteur de la première, on a subi. J'avais dit aux joueurs d'être attentifs sur les dix premières minutes, malheureusement dès la 1ère minute on prend le but du 2-1. On a quand même eu l'occasion de mener 3-1, on aurait repris le dessus je pense si on avait marqué. Et n'oublions pas que Lens est une belle équipe. SI les joueurs ont baissé de régime en deuxième mi-temps c'est qu'ils ont beaucoup donné en première période. Au moins l'équipe n'a pas lâché mentalement, on n'a pas pris de 3ème but".

À terme, des jeunes en équipe première ?

"L’exigence est très haute, pour jouer à l’OM il faut beaucoup d’exigence et d’efforts. Quelques garçons peuvent venir taper à la porte de l’équipe première mais il va falloir qu’ils gagnent leur place à l’entraînement. Ce n’est pas interdit mais il va falloir le mériter".