OM - Le beau geste d'Alvaro pour un supporter

La cote de popularité d'Alvaro Gonzalez auprès des supporters marseillais devrait grimper encore un peu plus après le beau geste réalisé par le défenseur central espagnol pour un fan olympien. Ce samedi, ce dernier a raconté une mésaventure qui lui est arrivée dans la rue. "Je viens d'aller récupérer mon maillot de l'OM que j'avais déposé hier pour qu'on me le floque Alvaro Gonzalez au Puma de Paris et on m'a arraché le sac dans la rue en rentrant. Vous me conseillez d'aller porter plainte ou ça sert à rien ?" a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Mentionné dans le message du supporter, Alvaro Gonzalez n'est pas passé à côté et lui a répondu. "Tranquille mon ami. Je vous donne le nouveau maillot" a-t-il écrit en utilisant le hashtag "OMFamily".