OM - Le club annonce le projet "Agora OM", un nouveau plan pour ses supporters

Dans un communiqué officiel dévoilé ce lundi après-midi, l'Olympique de Marseille a annoncé le prochain lancement du projet "Agora OM". Cette initiative, impulsée par Jacques-Henri Eyraud, le président des Ciel-et-Blanc, et menée par Hugues Ouvrard, le Directeur Général, vise à créer une grande concertation entre "les amoureux de l’OM" et la direction du club dans le but d'élaborer "un nouveau mode de supportérisme".

"Concrètement, cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d'échange d'idées et d'appels à projets pour que direction et supporters s'unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l'Institution OM, populaire et diverse. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l'OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes. Les supporters sont l'atout le plus précieux du club et le resteront", indique l'OM dans ledit communiqué, avant d'adresser un message de fermeté par rapport aux Ultras.

"Au moment où ont été entamées différentes procédures judiciaires à l'encontre des éléments violents qui s'en sont pris au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus le week-end du 1er février, qui ont mis en danger l'ensemble des salariés de l'OM présents sur site, ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l'Institution OM et de ses valeurs d'exigence et de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l'envoi d'un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques", conclut le club marseillais.