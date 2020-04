OM - Le club est 'un peu cher' selon Mourad Boudjellal

Ces derniers jours, la rumeur d'une vente de l'Olympique de Marseille est apparue. Racheté en 2016, le club olympien pourrait déjà être vendu par Frank McCourt, et ce alors que le club présente d'énormes soucis financiers. Si Jacques-Henri Eyraud a démenti les bruits de couloir, la rumeur reste commentée. Interrogé quant à un possible rachat de l'OM, Mourad Boudjellal, l'ancien patron du Rugby Club Toulonnais, a balayé cette possibilité en se justifiant.

"L’OM ? Non, c’est un peu cher. Il y a le prix et il y a aussi ce qu’il faut mettre pour combler le déficit. Le mec qui rachète l’OM, je ne vous dis pas ce qu’il mise !" a-t-il déclaré sur RMC et de préciser qu'il ambitionnait toujours de reprendre le club de Toulon, relégué en National 2.