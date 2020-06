OM - Le club et Puma ont offert 15 000 maillots aux soignants

Très beau geste réalisé par l'Olympique de Marseille et son équipementier Puma, qui, pour remercier les différents soignants qui ont oeuvré durant la crise sanitaire de ces derniers mois, ont offert la bagatelle de 15 000 maillots du club au personnel soignant des hôpitaux de la cité phocéenne. La distribution a été assurée, notamment, par Steve Mandanda, Lucas Perrin, Maxime Lopez et Dimitri Payet.

"Quand on est à Marseille, la ville et le club vont ensemble. Forcément, l'OM se devait d'être présent et d'aider à sa façon. On continue d'être là pour cette ville qui est si importante pour nous, joueurs", a confié le dernier rempart et capitaine olympien suite à cette belle initiative, qui semble avoir particulièrement touché les soignants marseillais.