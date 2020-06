OM - Le club lance les grandes manoeuvres pour sa formation

Désireux de mettre la formation au coeur de son projet, l'Olympique de Marseille passe la deuxième à ce niveau.

A son arrivée à Marseille en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud avait révélé un plan en trois phases prévu pour le développement du club. Au sortir d'une saison 2019-2020 particulière et marquée par les retrouvailles de l'OM avec la Ligue des Champions, l'heure est venue d'entamer la phase 2 du projet, comme l'a répété le président phocéen à maintes reprises. Celle-ci consiste à s'appuyer au maximum sur les jeunes issus du centre de formation, les faire mûrir puis les vendre à prix d'or afin de mettre en place un système de trading de joueurs.

Le timing de cette deuxième phase est idéal puisque sur le plan financier, l'OM n'est pas en mesure de débourser de grosses sommes sur le marché. A l'issue de cet exercice 2019-2020, les dirigeants prévoyaient de faire signer 11 contrats pro mais le chiffre a été revu à la baisse en raison de la crise économique liée au coronavirus, comme le rapporte L'Equipe. Ce sont finalement 8 jeunes qui se sont vus proposer un premier contrat professionnel. Parmi les trois joueurs finalement écartés, nous retrouvons le gardien Fabio Vanni et le défenseur El Omar Fardi. Le nom du troisième joueur n'a pas été dévoilé.

Du mouvement dans l'organigramme

Si le départ d'Andoni Zubizarreta a freiné les négociations, celles-ci se sont poursuivies ces derniers temps et de secondes propositions ont été faites à certains joueurs après que leur entourage ait réalisé une contre-proposition. Le défenseur Aaron Kamardin a déjà signé et s'est engagé pour trois saisons et il devrait rapidement être imité. Richard, Ahmed, Ressa et Souaré pourraient être les suivants alors que Nkounkou s'interroge encore.

De plus, l'OM en profite pour restructurer son centre de formation puisque certains départs ont déjà eu lieu (Olivier Jannuzzi, l'entraîneur des U19, Sébastien Pérez et Didier Samoun, membres de la cellule de recrutement). Dans le sens des arrivées, Ferhat Khirat pourrait trouver sa place dans l'organigramme, tout comme Georges Prost.