OM - Le club met en demeure ses supporters et menace de rompre la convention sur les abonnements

Après l'annonce de la mise en place cet après-midi du projet "Agora OM", destiné à "créer un nouveau mode de supportérisme via une consultation avec les supporters", le club phocéen aurait mis en demeure certaines associations de supporters, rapportent La Provence et RMC Sport. Selon nos confrères, l'OM aurait également menacé, via cette mise en demeure de six pages envoyée par mail aux associations et dont la consultation est constatée par huissier, certains groupes d'une rupture de la convention sur les abonnements.

"Nous tenons par la présente à vous signifier que la SASP OM envisage de prononcer à votre encontre la la résiliation de la convention pour faute", peut-on lire sur ledit courrier. La direction de l'OM reproche aux différentes associations d'avoir participé, au lieu de calmer les esprits, aux tristes incidents survenus à la Commanderie le 30 janvier dernier. L'Olympique de Marseille estime par ailleurs qu'il s'agit d'une atteinte grave à son image. Les groupes peuvent répondre à cette mise en demeure avant le 1er mars 2021, pour y apporter toute observation jugée utile.