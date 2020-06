OM - Le club réagit suite aux sanctions du fair-play financier

Par l'entremise d'un communiqué officiel publié sur son site internet ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille a réagi à l'annonce faite un peu plus tôt dans la journée par l'UEFA concernant les sanctions liées au fair-play financier. L'instance européenne a sanctionné le club phocéen d'une amende de 3 millions d'euros ainsi que du prélèvement de 15% des gains du club en Ligue des Champions lors des deux prochaines saisons. Cette sanction est aussi accompagnée d'une limitation à 23 joueurs inscrits sur les trois prochaines saisons européennes.

LE COMMUNIQUÉ DE L'OM

"L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue aujourd’hui par la Chambre de Jugement de l’UEFA. La Chambre a compris la situation sanitaire et son impact sur l’équilibre financier de tous les acteurs du football. Elle a surtout reconnu l’impossibilité manifeste de nombreux clubs à effectuer des prévisions à moyen terme et a souligné le manque total de visibilité sur les perspectives économiques actuelles.

Une sanction visant à exclure l’Olympique de Marseille des compétitions UEFA n’est plus d’actualité à moyen terme et la Chambre a décidé de libérer le club de son accord de règlement signé en juin 2019 et de ses objectifs financiers afférents.

Pour autant, la décision de la Chambre inclut des sanctions financières significatives dans un contexte économique rendu extrêmement difficile par la crise du Covid-19. Le club décidera dans les prochaines heures s’il choisit de faire appel auprès du TAS.

L’Olympique de Marseille rappelle enfin qu’il entend toujours se conformer aux règles du fair-play financier. Il continue à faire du retour à un modèle économique pérenne un objectif absolument majeur."